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Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptırdığı PCR testleri negatife döndü.
Sağlık 10.02.2022, 19:27
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Çok yakın bir zamanda hatta yarın sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.