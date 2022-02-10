Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, "Çok yakın bir zamanda hatta yarın sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.