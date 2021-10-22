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Dünya Gıda Günü sebebiyle öğrencilere süt dağıtıldı

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kırklareli’nde öğrencilere süt dağıtıldı.

Sağlık 22.10.2021, 17:30
Dünya Gıda Günü sebebiyle öğrencilere süt dağıtıldı

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kırklareli’nde öğrencilere süt dağıtıldı.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Kırklareli Tevfik Fikret Ortaokulunda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy öğrencilere süt dağıttı.

Gıdanın önemini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, farkındalık oluşturmak için Dünya Gıda Gününde öğrencilere süt dağıttıklarını söyledi.

Tüm dünyada üretilen gıdanın yüzde 14’ü yetersiz hasat, taşıma, depolama ve nakliye nedeniyle kaybedildiğini ve yüzde 17’si de tüketici düzeyinde israf edildiğini ifade eden İl Müdürü Aksoy, “Dünya nüfusunun yüzde 55’i, dünya gıda arzının yüzde 70’inin tüketildiği şehirlerde yaşıyor. Şehirlerde yaşayanların oranının 2050 yılına kadar yüzde 68’e yükseleceği tahmin ediliyor. Tüm dünyada üretilen gıdanın yüzde 14’ü yetersiz hasat, taşıma, depolama ve nakliye nedeniyle kaybediliyor ve yüzde 17’si de tüketici düzeyinde israf ediliyor. Yıllık üretilen 4 milyon ton gıdanın yaklaşık üçte biri olan 1,3 milyon tonu israf edilmekte, kayba uğramakta ya da çöpe atılmaktadır. İsraf edilen gıdanın üretilmesi için gereken arazi Çin’in yüzölçümü kadardır. Gıda kaybı ve israfı, gıda üretmek için kullanılan su gibi kaynakların da kaybı anlamına geliyor” dedi.

Aksoy konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile öğrencilere süt dağıttı.

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