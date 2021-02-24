DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor

Bugün yaptığı açıklamada son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 20 azaldığını belirterek üst üste üçüncü hafta azalma kaydedildiğini aktaran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ayrıca üst üste altıncı hafta vaka sayılarında azalma olduğunun altını çizerken, Kovid-19 mutasyonları vakalarının her geçen gün yükseldiğini duyurdu.

14-21 Şubat tarihleri arasında yüzde 11 azaldığını açıkladı.

DSÖ ayrıca, üst üste üç hafta ölüm oranlarının azaldığını belirterek bahsi geçen haftada yüzde 20 azaldığını açıkladı.

BİR HAFTADA 2.4 MİLYON YENİ VAKA

14-21 Şubat tarihleri arasında dünyada 2,4 milyon yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bir hafta içerisinde 66 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Küresel anlamda Kovid-19’un ilk çıktığı günden bu yana 110,7 milyon kişiye bulaştığını belirten DSÖ, 2,4 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Örgüt, vaka sayılarında ABD’nin ilk sırada olduğunun altını çizerken onu Brezilya, Fransa, Rusya ve Hindistan’ın izlediğini söyledi.

YENİ VAKALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU MUTASYONLU

Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında Kovid-19’un yeni mutasyonları hakkında da açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yeni vakaların büyük bir çoğunluğunun Kovid-19 mutasyonları olduğunun altı çizildi.

DSÖ, ilk olarak Birleşik Krallık'ta tespit edilen B.1.1.7 mutasyonunun şu anda 101 ülkede bulunduğunu, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 mutasyonunun ise 51 ülkede tespit edildiğini söyledi. Bununla birlikte ilk olarak Brezilya’da tespit edilen B.1.1.28.1 mkutasyonunun ise diğer mutasyonlara göre daha az görüldüğüne dikkat çekerek şimdilik bu rakamın 29 ülke olduğunu bildirdi.