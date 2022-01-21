Doğumu yaklaşan kadınlara kent merkezi uyarısı

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, Adıyaman’da beklenen ikinci dalga kar yağışı öncesinde ilçe ve köylerde oturan hamileleri uyardı.

Adıyaman ve ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı bazı yolların durma noktasına geldiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, yarından itibaren başlayacak ve bir hafta sürecek olan kar yağışından dolayı doğumu yaklaşan hastaların Kahta merkeze gelmelerini tavsiyesi etti.

Yarından sonra kar yağışından dolayı yolların kapanma riskine karşı önlem almalarının büyük önem taşıdığını belirten Op. Dr. Salıcı, "İlimizde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım durma noktasına geldi. Sincik, Samsat, Gerger ve Kahta’nın köylerinde ikamet eden, doğumu yaklaşan hamileler için endişeliyim ve çok sayıda telefon almaktayım “Ne yapacağız” diye soruyorlar. Meteoroloji, yarından itibaren tekrar sağanak kar yağışı beklendiğini bildiriyor. Bu yüzden bu bölgelerde yaşayan hamile kadınların Kahta merkeze gelmelerini ehemmiyetle öneriyorum. Yetkililerden ricam, ivedilikle karar verilip kötü bir durum oluşmasının önüne geçmeleri. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yoğun çaba sarf eden herkese kolaylıklar dilerim” diye konuştu.