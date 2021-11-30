banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Ballon d'or ödülü yine Messi'nin
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Yeni icra ve İflas daireleri kuruluyor
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Amerika Başkanı Biden Omikron için ilk kez konuştu
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza
Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza

CROHN VE KOLİT’İN 8 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Yaklaşık iki yıldır dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm hızıyla devam eden Covid-19 pandemisi sürecinde, Crohn ve Kolit hastaları ‘bağışıklığı baskılayacağı’ düşüncesiyle ilaçlarını kesebiliyorlar. Ancak dikkat! Acıbadem International Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy, Covid-19’a yakalanma kaygısıyla doktora danışılmadan ilaçların kesilmesinin bu hastalıkların uyanmasına yol açabileceğini vurgulayarak “Bazı ilaçlarda dozların azaltılması gerekse de bu ayarlamayı mutlaka doktorun yapması gerekiyor. Aksi halde doktora danışılmadan ilaç kullanmayı bırakmak ya da dozlarını azaltmak çok ciddi tehlikelere yol açabilir” diyor. Genel olarak inflamatuar bağırsak hastalıkları olarak adlandırılan bu iki hastalığın, sindirim sistemi dışında da belirti verebildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy, 1-7 Aralık Crohn ve Kolit Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, inflamatuar bağırsak hastalıklarında en sık görülen 8 belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sağlık 30.11.2021, 09:35
CROHN VE KOLİT’İN 8 ÖNEMLİ BELİRTİSİ

Karın ağrısı, karın krampları

Karında huzursuzluk veren ya da kramplar şeklinde gelen şiddetli ağrılardır. Tuvalete gitmekle ağrının şiddeti değişmez. Ağrıya ishal eşlik edebilir. Yemek yemekle ağrı şiddetlenebilir. Sebebi açıklanmamış uzun süreli karın ağrılarında Crohn hastalığı mutlaka akla getirilmelidir.

İshal (diyare)

İshal genellikle 3 haftadan uzun sürer. Çoğunlukla kanlı ve mukuslu yani beyaz sümüksü akıntı şeklindedir. Gece uykudan uyandırabilir. Crohn hastalığında bol ve sulu ishal olabilir. Ülseratif Kolit hastalığında ise ishal yumuşamış dışkı şeklinde ve muhakkak kanlı görülür.

Makat ağrısı

Crohn hastalığı bağırsağın tüm katmanlarını tuttuğu için, özellikle makat bölgesinde bağırsaktan cilde açılan tüneller (fistüller) ya da cilde açılamamış apselere yol açar. Apseler şiddetli makat ağrısı yapar. Apse fistülleştiğinde ise ağrı azalır ancak makat çevresinde akıntı, kirlenme başlar. Fistül vajen içine olduysa, vajenden dışkı, kan ya da gaz gelebilir.

Sürekli tuvalet hissi olması

Özellikle Ülseratif Kolit hastalığında, rektum muhakkak hastalandığı için rektum duyarlılığı artar ve kişide sürekli tuvalete gitme isteği oluşur. Sürekli tuvalete gitme isteğine çoğunlukla makatta ağrı da eşlik eder. Ayrıca tuvalet sonrası bitmemişlik hissi sıktır. Ancak her tuvalete gidişte dışkı gelmez, sadece sümüksü akıntı ya da kan gelebilir.

Rektal kanama

Gastroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy “Özellikle ülseratif kolitte, sıklıkla makattan kan gelir. Kan çoğunlukla dışkıyla bulaşıktır. Crohn hastalığında ise; fistül ve makatta apse olmadığı sürece rektal kanama çok görülmez” diyor. 

İştahsızlık, kilo kaybı

Birçok başka hastalığın belirtisi olabilen iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı Crohn ve Kolit hastalığında da sıklıkla görülür. Ayrıca bu şikayetlere ateş, üşüme ve titreme de eşlik edebilir. Kişi kendini halsiz ve yorgun hisseder.

Ağız içi aftlar

Özellikle Crohn hastalığında ağızda, dil üstünde ağrılı, derin ya da yüzeyel beyaz aftlar görülebilir.

Büyüme, gelişme geriliği

Gastroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy “Çocukluk döneminde Crohn ve Kolit sıklıkla görülmüyor olsa da, özellikle çocuk yaşındaki bir hastada sebebi açıklanmamış büyüme gelişme geriliği varsa inflamatuar bağırsak hastalıkları da akla getirilmelidir” diyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7