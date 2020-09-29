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Covid-19 hastasından duygulandıran mektup

Nevşehir’de korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki kadının mektubu sağlık çalışanlarını duygulandırdı.

Sağlık 29.09.2020, 15:45
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Covid-19 hastasından duygulandıran mektup

Nevşehir'de korona virüs testi pozitif olan, yüksek ataş ve öksürük şikayetlerinin artması sonrasında ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine getirilerek 6 gündür tedavi gören 73 yaşındaki İclal M.Ö. çantasından çıkardığı notu, burada bulunan hemşire Gülşah Küsmez Han'a vererek; "Bu notu taburcu olurken verecektim ama bu hastalıktan sonumuzun ne olacağı belli değil. Lütfen bu notumu hastane yetkililerine ulaştır" dedi. Yaşlı kadının notunu alarak okuyan Gülşah Hemşire göz yaşlarına hakim olamadı. Yaşlı kadın hastane yetkililerine yazdığı notta, “Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sayenizde kısa sürede iyileştim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hastane personeline de teşekkürler. Yemeklerden de çok memnun kaldım. İnsan ancak böyle güzel yemekleri evinde yiyebilir. Haklarını helal etsinler. Devlet hastanesinin her tespiti doğru, ben burada iyileştim teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

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