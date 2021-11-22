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Çikolata kisti ve bağırsağını tıkayan lezyon alındı, yaşam kalitesi arttı

Konya’da gençliğinden itibaren şiddetli ağrılar yaşayan, vücudu şişen kadında çikolata kisti ve bağırsak endometriozisi lezyonu saptandı. 41 yaşındaki kadının kalın bağırsağını yüzde 50’den fazla tıkayan lezyon ile çikolata kisti, bağırsak segmentiyle birlikte çıkarılarak tedavi edildi.

Sağlık 22.11.2021, 13:50
Çikolata kisti ve bağırsağını tıkayan lezyon alındı, yaşam kalitesi arttı

Konya’da gençliğinden itibaren şiddetli ağrılar yaşayan, vücudu şişen kadında çikolata kisti ve bağırsak endometriozisi lezyonu saptandı. 41 yaşındaki kadının kalın bağırsağını yüzde 50’den fazla tıkayan lezyon ile çikolata kisti, bağırsak segmentiyle birlikte çıkarılarak tedavi edildi.

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, endometriozis hastalığının doğurgan çağdaki kadınların yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğünü kaydetti. Op. Dr. Ceyhan Baran, endometriozis hastalarının yaklaşık yüzde 10’unda bağırsak tutulumunun da görüldüğünü aktararak, “Bağırsak tutulumu olan hastalarda, endometriozis hastalığının klasik semptomları olan ilişki esnasında ve adet dönemlerinde şiddetli ağrının yanı sıra tutulan bağırsak segmentinin tutulma derecesiyle ilişkili olarak hastalarda sürekli gaz problemi, karında şişkinlik şikayetleri, büyük abdest esnasında tam boşalamama, büyük abdest yapmada zorlanma ya da yapamamanın yanı sıra büyük abdest esnasında makata vuran şiddetli ağrı şeklinde şikayetlere sebep olabilmektedir. Tedavisi cerrahi olarak lezyonun ya da ilgili bağırsak segmentinin yani bağırsağın bir bölümünün çıkartılması şeklindedir. Cerrahi tedavi seçeneği olarak operasyon esnasında daha az kanama, operasyon sonrasında daha az enfeksiyon, hastanede daha az kalış süresine, iş ve gündelik yaşama daha az sürede dönüş imkanını sağlamasının yanı sıra kozmetik olarak daha az cerrahi yara izi bırakması nedeniyle laparoskopik cerrahi tercih edilmelidir. Endometriozis cerrahisi, özellikle laparoskopik endometriozis cerrahisi belirli bir deneyimin yanı sıra birçok branşın bir arada ve eşgüdümlü olarak çalışmasını gerekli kılmaktadır” dedi.

Çikolata kistinin yanı sıra bağırsakta, özellikle kalın bağırsağı yüzde 50’den fazla tıkayan bir bağırsak endometriozisi lezyonu saptandı

Hastalarından A.F.B’nin (41) çikolata kisti kontrolü şikayetiyle kliniğe başvurduğunu anlatan Dr. Ceyhan Baran, “Hastamız uzun süredir çikolata kisti ve ağrı yakınması şikayeti olmasının yanı sıra uzun süredir karnında şişkinlik olduğunu ifade etmekteydi. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda hastamızda çikolata kistinin yanı sıra bağırsakta, özellikle kalın bağırsağı yüzde 50’den fazla tıkayan bir bağırsak endometriozisi lezyonu saptandı. Laporoskopik cerrahi ile ilgili bağırsak segmentiyle birlikte çikolata kisti çıkarılarak tedavi edildi” şeklinde konuştu.

“Ameliyattan sonra yaşam kalitemin arttığını hissettim”

Genç kızlığından bu yana sürekli sıkıntı yaşadığını ifade eden A.F.B. ise “Çikolata kistim olduğu söylendi. Zor çocuk sahibi olmamdan bahsedildi. Bunun yanı sıra şiddetli ağrı, baş ağrısı, adet ağrısı gibi sancılar da çekiyordum. Belli dönemlerde kontrole de gelmem gerekiyordu. Yine ağrılarım sıklaştı ama artık ağrı benim için çok önemli değildi. Farklı yan etkileri olmaya başladı. Vücudum şişiyordu, karnım şişiyordu. Burada şikayetlerimi anlattım ve bağırsağımda bir sıkıntı olduğu tespit edildi. Sonra ameliyatım gerçekleşti. Ameliyattan sonra gerçekten yaşam kalitemin arttığını hissettim” diye konuştu.

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