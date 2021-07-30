Çankırı’da Covid-19’dan son bir ayda 6 kişi hayatını kaybetti

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilde korona virüsten 1 ayda 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade ederek, vatandaşlara "aşı olun" çağrısında bulundu.

Kırıkkale Valiliği toplantı salonunda gazetecilere Kurban Bayramı sonrasında korona virüsü (Covid-19) tablosunu açıklayan Vali Abdullah Ayaz, kent genelinde pozitif vaka sayısında yükseliş yaşandığını söyledi. 30 günlük sürede 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Son toplantımızdan bu yana yaklaşık 30 günlük süre içinde 6 vatandaşımızı daha kaybettik. 419’du, 425 oldu. Şu anda hastanemizde 17 hastamız var korona virüs sebebiyle tedavisi devam eden. 11 hastamız serviste, 6’sı yoğun bakımda. Maalesef yoğun bakımdaki hastalarımızdan 4’ü entübe. Yoğun bakımda yatan hastaların da en küçüğü 61 yaşında. Serviste yatan en genç hastamız da 38 yaşında. Tekrar şunu ifade ediyoruz ki şu anda tedbirleri bırakmak için çok erken. Şu anda başka bir çare yok. Tedbirlere devam ama aşı."

"Ceza işlemlerine biraz daha ağırlık vereceğiz"

Bugüne kadar 192 bin 309 doz aşı yapıldığını ifade eden Ayaz, "Bu memleket meselesi, şu anda ilimizin de en önemli meselesi bu. Bugüne kadar 192 bin 309 doz aşı yaptık. Birinci, ikinci ve üçüncü doz. İkinci dozda ilerleme var, yüzde 50, birinci doz uygulamamızda yüzde 69,8 ama bu henüz yeterli değil. Hastalığın toplumda gidecek yeri kalmayana kadar salgın devam edecek. Bu rakamlar bile hastanede yatan 17 hasta önümüze getirmiş durumda. Bizim denetimlerdeki amacımız ceza yazmak değil. Biz rehberlik, ikaz, uyarı, farkındalığın artırılması adına denetimleri yapıyoruz. Şunu da ifade ediyoruz, önümüzdeki haftadan itibaren bu ceza yazma işlerine biraz daha ağırlık vereceğiz" diye konuştu.