Burdur Valisi: "Vakaların yüzde 65’i virüsü akrabalarından kapmışlardır"
BURDUR VALİSİ ALİ ARSLANTAŞ, KENTTEKİ KORONA VİRÜS HASTALARININ YÜZDE 65'İNİN, VİRÜSÜ AKRABALARINDAN KAPTIĞINI BELİRTEREK, TOPLANTI VE ZİYARETLERE BİR SÜRE ARA VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki korona virüs (Covid-19) hastalarının yüzde 65’inin, virüsü akrabalarından kaptığını belirterek, toplantı ve ziyaretlere bir süre ara verilmesi gerektiğini kaydetti.
Sosyal medya hesabından komşu ve akraba ziyaretlerinin bir süreliğine yapılmamasını gerektiğini paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, şu ifadeleri kullandı:
"Maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu, esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde korona virüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65’i virüsü akrabalarından, ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim."
Aynı zamanda İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve beraberindekiler, cadde ve pazarlarda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnafı ziyaret eden heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.
Öte yandan, salı günleri kurulan halk pazarında da maskesiz vatandaşlar içeriye alınmazken, kuralları ihlal edenler ise denetim ekipleri tarafından uyarılıyor.
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