Bin 100 nüfuslu köyde korona karantinası sürüyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde korona virüs (Covit-19) vakalarında yaşanan artış üzerine karantina kararı alınan Büyükkarabağ köyünde giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanmaya başladı.

Bolvadin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Büyükkarabağ köyünde artan korona virüs vakaları sebebi ile karantina kararı alındı. Dün gece saat 00.00 itibari ile uygulanmaya başlanan karantina gereği köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanmaya başlandı. Karar gereği 07.00-17.00 saatleri arasında köydeki her evden bir kişinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Karantina kapsamında ayrıca köydeki berber ve kuaför salonları da geçici süre ile kapatılırken, ayrıca lokanta ve pide fırınları gibi işletmelerin faaliyetleri de geçici süre ile durduruldu. Köy giriş ve çıkışını kapatan jandarma ekipleri ise köye gelen araçlarda belge, izin kontrolü yaparken, belgeleri olmayanların giriş ve çıkışlarına izin vermiyor.

Yaklaşık bin 100 nüfusa sahip olan köyde uygulanan karantinanın 14 gün süreceği öğrenildi.