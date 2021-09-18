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Bilim insanları Türeci ve Şahin'e "Fahri Doktora" unvanı

Almanya'da Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BionNTech şirketinin kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e Köln Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Sağlık 18.09.2021, 13:33
Bilim insanları Türeci ve Şahin'e "Fahri Doktora" unvanı

Almanya’da Köln Üniversitesi, korona virüse karşı Avrupa’da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e "fahri doktora" unvanı verdi. Köln’de tarihi belediye binasında gerçekleştirilen törende, Türeci ve Şahin'e fahri doktora unvanı Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Gereon Fink tarafından takdim edildi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'in de hazır bulunduğu törende Türeci ve Şahin şehrin altın defterini de imzaladı.

Şahin yaptığı konuşmada, fahri doktora unvanını bilimsel çalışmalarına karşılık bir onur olarak gördüklerini belirtti. Tıp Fakültesi eğitimini Köln Üniversitesi'nde alan Türeci ve Şahin, unvanın Köln'de geçirdikleri harika zamanı hatırlamak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ise iki araştırmacının toplumun önde gelen isimleri eski ABD Başkanı John F. Kennedy, Astronot Alexander Gerst ve Şansölye Angela Merkel gibi isimlerle birlikte şehrin altın defterinde olmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

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