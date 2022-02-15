Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi omega3 ve propolisi bir araya getirdi

DÜZCE(İHA) – Türkiye’de ilk defa, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bir formülle Omega3 ve Propolis aynı şurupta buluştu.

Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi iş birliği sonucunda gelişen akademik üretimde, 2022’ye iddialı bir giriş yaptı. Ürün gamını artıran Arı Mucizesi, ürünlerini Düzce Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerden oluşturduğu Arı Mucizesi Akademi ekibi ile geliştiriyor. Bu iş birliği ile üretilen Propolis & Omega3 şurup, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ve çocuklara özel olarak üretiliyor.

Çocuklara özel olarak üretilen Propolis ve Omega 3’ten oluşan şurup, kısa zamanda annelerin bir numaralı tercihi haline geldi.

Çocuklar için geliştirilen bu özel şurup ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Arı Mucizesi, Düzce Üniversitesi iş birliği ile Omega3 Şurup’u Türkiye’de ilk defa propolisli olarak çocuklarımız için ürettik. Propolis ve trigliserit formdaki Omega 3’ten oluşan Apidemica Kids Propolis&Omega 3 Şurup’u portakal aromalı lezzetli, kokusuz ve yoğun bir formülle ürettik. Üretimde NanoCap Teknolojisi ile Omega3’ün tadını ve kokusunu hapsettik, böylece kullanımını kolay hale getirdik. Propolis&Omega 3 Şurup’un güvenle kullanılması için Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ve standardize edildi” dedi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ürettikleri şurubun öneminden bahsederken şunları söyledi: ‘’Propolisin, bağışıklığın normal fonksiyonunu desteklediği, Omega 3’ün ise çocuklarda beyin gelişiminin normal fonksiyonuna katkıda bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Omega 3, özellikle okul çağındaki çocukların öğrenme yeteneğini arttırır ve hafızayı güçlendirir. Fiziksel aktivite becerilerine ve zekâ gelişimine katkı sağlar. Propolisin bağışıklığı güçlendirici etkisi ile Omega 3’ün etkileri birleşince, iki farklı biyoyararlanım bir arada sunulmuş olur ki bu özel formül Türkiye’de ilktir. Ayrıca her Arı Mucizesi ürününde olduğu gibi, Propolis Omega 3 Şurup’un analiz ve standardizasyonu Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılmıştır. Böylece güvenli bir kullanım amaçlanmıştır. Arı Mucizesi olarak doğal her ürünü, modern tıbbın da vazgeçilmez unsuru olan bilimin ışığında, özverili şekilde üretiyoruz. Ürünlerimizde, güçlü doğal formülasyon ve biyoyararlanımı artıran üretim teknolojileri kullanarak bilime ve insanlığa katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”