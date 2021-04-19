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Bilecik’te vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı.

Sağlık 19.04.2021, 10:45
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Bilecik’te vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı

Bilecik’te korona virüs (Covid-19) vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10-16 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik’in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 494,25’e yükseldi. Bu rakam geçen hafta 480,53 olarak açıklanmıştı. Bilecik’te vaka sayıları 8 Şubat’tan bu yana yüzde 140 artış gösterdi.
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