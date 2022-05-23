Belçika, maymun çiçeği virüsü için karantina kararı aldı!

Belçika medyasına göre karar, ülke sağlık yetkililerince cuma günü alındı.

Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak.

Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü, ülkede daha büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirmişti.

COVID-19 Ulusal Referans laboratuvarından sorumlu mikrobiyolog Emmanuel Andre ise cumartesi günü, ülkede 4'üncü maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıklamıştı.

Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü ?

Covid-19 salgını tamamen gündemimizden çıkmadan dünyada bu kez maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor.

Virüs şimdiye kadar 13 ülkede görüldü. Vaka sayısı da 100'ü geçti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de vaka görülmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ise acil toplantı kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2, 3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika’da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu. (haber 3)