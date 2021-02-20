Batman’da hasta almaya giderken çamura saplanan ambulans, traktör yardımıyla kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesinde hasta kurtarmaya giderken çamura saplanıp mahsur kalan ambulans, köylüler tarafından traktör yardımıyla kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Tire mezarsı oturan 75 yaşındaki Fatima Bayindir’in ailesi, yüksek tansiyon şikayeti nedeni 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hemen yola çıkan ambulans, yol asfalt olmadığı için çamura saplandı. Ambulansın çamura saplandığını fark eden köylüler traktör ile ambulansı çamura saplandığı yerden kurtardı. Ambulans daha sonra hastayı evden alıp hastaneye götürdü. Sason Devlet Hastanesi acil servisine getirilen hastaya gerekli müdahale yapıldı.

Fatima Bayindir’in oğlu Mezar Bayindir, annesinin rahatsızlığından dolayı ambulans çağırdıklarını söyledi. Bayindir, "Ambulans köyümüze gelirken köy yolların çamur olduğundan dolayı ambulans çamura saplandı. Köylüler kendi imkanları ila ambulansı kurtarmaya çalıştı. 1 saatlik mücadele ile ambulans çamura saplandığı yerden kurtarıldı. Bu köy yolarının eziyetinden kurtulmak istiyoruz" dedi.