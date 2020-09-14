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Başhekim Aktürk korona virüse yakalandı

DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ AKTÜRK KORONA VİRÜSE YAKALANDI

Sağlık 14.09.2020, 12:36
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Başhekim Aktürk korona virüse yakalandı

Korona virüse yakalanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, evinde karantinaya alındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Aktürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Erdal Aktürk’ün 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.

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