Bakan Koca’dan Prof. Dr. Ömer Özkan’a övgü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta Havva Erdem’e nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ı tebrik ederek, “Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz" dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde kadavradan alınan rahim nakledildi. Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan hastası olan 33 yaşındaki Havva Erdem, bir kız bebek dünyaya getirdi. Havva Erdem’in anne olduğunu öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Prof. Dr. Ömer Özkan’ı tebrik etti. Bakan Koca, paylaşımında, “Prof. Dr. Ömer Özkan 2011’de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta, bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.