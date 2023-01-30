Bakan Koca: "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SMA Bilim Kurulu’nun yarın toplanacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye’de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız" dedi.