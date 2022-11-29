Bakan Koca: “(Şanlıurfa’da doktora saldırı) Sağlık kurumlarındaki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’daki acil servis doktoruna yapılan saldırıya ilişkin, “Sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, Bakanlığımızın kararlılığı açıktır” ifadelerini kullandı.