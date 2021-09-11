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Bakan Koca'dan okullarda PCR testi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek” dedi.

Sağlık 11.09.2021, 09:02
Bakan Koca'dan okullarda PCR testi hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. PCR testlerinin sınırlı sayıdaki okullarda yapılacağını belirten Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

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