Bakan Koca bir haftalık Covid-19 insidans haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre son 1 haftada en çok artış olan ilk üç il Osmaniye, Adana ve Mersin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “20-26 Kasım arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne” ifadelerini kullandı.