Bakan Koca: “65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız’da tanımlandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları E-Nabız’da tanımlandı” dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşıları e-Nabız’a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir” ifadelerini kullandı.