BAGISIKLIGINIZI GUCLENDIRMEYE YARAYAN DORT RENKTE MEYVE SEBZE GRUPLARI

Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango gibi turuncu ve sarı olanlar; bağışıklık sistemini de desteklediği kanıtlanmış bol miktarda beta-karoten içerir. Cilde faydaları bilinen C vitamini ise bu grubun üyelerinin en bilinenidir. Aynı zamanda turunçgiller ailesinden olan bu tür meyvelerin ağız sağlığını korumak için de kullanılması önerilmektedir. Kış aylarında yaygınca bulabileceğiniz narenciye ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Domates, karpuz, pembe greyfurt, guava, kırmızı dolma biber gibi kırmızılar; "Yıldız antioksidan" likopenin baş kaynağıdır ve bu besinler kansere karşı etkilidir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Bu grubun lezzetli üyeleri güneşin zararlarına karşı cildi korumaktadır. Böylece güneş koruyucuyu atladığınız zamanlarda en azından cildinizi içeriden korumuş olacaksınız.

Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık lahana;C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı bu dört grubun lideri konumundadır. Özellikle lütein zengini bu gıdalar katarakt riskini düşürmeye ve maküler bozulmanın azalmasına yardımcı olur.

Son olarak böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana gibi mavi ve mor olanlar ise beyin sağlığını iyileştirdiği, dolaşımı rahatlattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı pek çok çalışmaca kanıtlanmış antioksidanı içerir. Gençlik pınarı diye adlandırılması yanlış olmayacaktır. Ayrıca koyu mavi sebze ve meyveler tüketerek biyolojik saatinize de hükmedebilirsiniz.