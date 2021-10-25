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Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek ’Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor

Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin tamamlanması çalışmalar devam ederken günlük binlerce kişiye sağlık hizmeti verecek olan Aydın Şehir Hastanesi’nin yol ve altyapı sorunu henüz çözülmüş değil.

Sağlık 25.10.2021, 14:10
Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek ’Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor

Aydın’ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin tamamlanması çalışmalar devam ederken günlük binlerce kişiye sağlık hizmeti verecek olan Aydın Şehir Hastanesi’nin yol ve altyapı sorunu henüz çözülmüş değil.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak geçen yıl Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Hastane inşaatının hızla tamamlanabilmesi için gece gündüz demeden çalışmaların gerçekleştirildiği alanda, işçiler adeta arı gibi çalışıyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında bölgenin sağlık kampüsü olacak. Hastane yerleşkesi 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı ana bina ve teknik merkez binalarından oluşacak. Projede 585 tek kişilik hasta odası bulunmakta olup, iki kişi olarak planlandığında bin 170 yatak kapasitesine ulaşabilecek. 230 yoğun bakım yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi’nin toplam yatak kapasitesi bin 400’e kadar çıkabilecek. 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan 269 bin 299 metrekare kapalı alana sahip olacak şehir hastanesinde 51 asansör, 8 yürüyen merdiven bulunacak. 2 bin 269 araçlık devasa bir otoparka sahip olacak olan şehir hastanesinin bir an önce tamamlanması için çalışmalar 24 saat esasına göre devam ederken, şehrin dışında olan hastanenin ulaşım ve alt yapısının da bir an önce hazırlanması gerekiyor.

Planlamalar kapsamında Aydın şehir Hastanesi’nin olduğu bölgeye İl Emniyet, Tarım ve çeşitli birim hastanelerinin de kurulacağı öğrenildi. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan Aydın Şehir Hastanesi’ne Işıklı köyü yolu üzerinden ulaşımın sağlanmak istenmesi halinde mevcut yolun trafiği ve özellikle ambulansla hasta sevkiyatına uygun olmadığı belirtilirken yeni güzergah ve yol ile alt yapı çalışmalarının da bir an önce yapılması gerektiği belirtildi.

"Aydın’ın en güvenli binası olacak"

Yapımı devam eden hastane inşaatındaki çalışmaları değerlendiren Aydın Şehir Hastanesi Yapım Şefi Yardımcısı Saliha Ünver, "270 bin metrekare inşaat alanına sahip Aydın Şehir Hastanesi şantiyemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 95 seviyelerine ulaşan zemin iyileştirme çalışmalarımızda sona doğru yaklaştık. Yüzde 90 seviyelerinde bulunan temel çalışmalarımızı ise bir aya kadar tamamlayacağız. 250-300 kişiye ulaşan bir ekiple 7-24 olarak çalışıyoruz. Aydın Temmuz ve Ağustos aylarında çok sıcak olduğu için, beton dökme çalışmalarımızın tamamını daha güvenli olması açısından gece saatlerinde gerçekleştirdik. 717 adet izolatörün bulunduğu Aydın Şehir Hastanesi bittiğinde Aydın’ın en güvenli binası olacağını düşünüyoruz. Hastanemizi en kısa zamanda biterek Aydın halkının hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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