Antarktika’daki bilim adamlarına AstraZeneca aşısı

Antarktika’da bulunan İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu’nun 23 çalışanı için gönderilen aşılar araştırma istasyonuna ulaştı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Astrezeneca tarafından üretilen aşılar Antarktika kıtasına ulaştı. Antarktika’da bulunan İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu’nun 23 çalışanı için aşıları bölgeye uçakla getiren ekip, uzun bir yürüyüş gerçekleştirerek araştırma istasyonuna vardı. Ekip, aşı dozlarını da özel taşıma kabında saatlerce 2-8 derecede korumaya çalıştı. İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu’na ulaşan ilk aşılar, araştırma istasyonunda görevli bilim adamlarına, araştırmacılara yapıldı. İkinci doz aşıların 4 hafta sonra araştırma merkezine ulaşması bekleniyor.

Kutuptaki hava koşulları nedeniyle yalnızca bir grup araştırmacının kaldığı Rothera Araştırma İstasyonu, Mart ayından bu yana karantinadaydı. Aşıların yapılmasıyla diğer araştırmacıların gelişinden önce istasyonda bulunan araştırmacıların bağışıklık kazanması hedeflendi.

Araştırma İstasyonunda görevli John Eager, 20 Ekim’den sonra itibaren ziyaretçilerin gelmeye başlayacağını ifade ederek, “Ancak biz yine de ekstra güvence sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl Antarktika istasyonlarına giden herkesin varış öncesinde 14 günlük karantinada kalacağı anlamına geliyor” dedi.

Rothera kış istasyonu lideri Matthew Phillips ise “205 günlük kış döneminden sonra araştırma istasyonuna ilk uçağın gelişi her zaman heyecan veriyor. Tanıdık yüzleri görmenin yanı sıra uzun bir sürenin ardından ilk taze meyvenin tadına bakmak harika olacak. İnsanları aşılamak, araştırma istasyonundaki görevlileri ve Antarktika’yı korona virüsten uzak tutmaya yardımcı olacak” dedi.