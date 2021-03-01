Antalya’da pompalı tüfekli ve sallama bıçaklı kavga

Antalya’da iki grup arasında bıçaklı ve pompalı tüfekli kavga çıktı. Bir kişinin kolunun kırıldığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak içinde meydana geldi. İki bina sakinleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir taraf evine doğru yöneldi. Diğer taraftan bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle evlerine geçen grubun üzerine geldi. Eve geçen gençlerden biri de pompalı tüfekli gruba sallama olarak bilinen bıçak yöneltti. Pompalı tüfekli kişi gurubun ayaklarına doğru silahı doldurt boşalt yaptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden biri tarafları ayırmaya çalışırken, kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Sopanın da kullandığı kavgada bir gencin kolu kırıldı. Polis kavgaya karışan tarafları ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve bıçağa el konuldu. Kolu kırılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Kavga anı tarafların birbirine pompalı tüfek doğrultması, bıçak sallaması bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.