banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı
Benzine 44 kuruş zam!
Benzine 44 kuruş zam!

Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı

Almanya’da artan Covid-19 vaka sayılarının ardından kısıtlamalar sıkılaştırılarak, aşılanmamış kişilerin birçok işletmeye girişi yasaklandı.

Sağlık 02.12.2021, 19:26
Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı

Almanya’da artan Covid-19 vaka sayılarının ardından kısıtlamalar sıkılaştırılarak, aşılanmamış kişilerin birçok işletmeye girişi yasaklandı.

Almanya’da Covid-19 vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından federal hükümet ve eyalet başbakanları bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz, ülke genelinde Covid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırıldığını ve aşılanmamış kişiler için sert temas kuralları getirildiğini duyurdu.

“Bu bir milli dayanışma eylemidir”

Merkel yaptığı açıklamada, Almanya’daki salgının durumunu çok ciddi olarak nitelendirerek, dördüncü dalganın kırılması gerektiğini belirtti. Hatırlatıcı aşı dozlarının önemine vurgu yapan Merkel, çift aşılamada aşı statüsünün kalıcı olarak tanınmayacağını, bu nedenle hatırlatıcı dozların önemli olduğunu açıkladı. Salgındaki son durumu değerlendiren Merkel, hastanelerde doluluk oranlarının kısmen sınıra ulaştığını ifade ederek, “Bu bir milli dayanışma eylemidir” dedi.

Ülke çapında, sinemalara, tiyatrolara, restoranlara ve benzeri işletmelere erişim, vaka sayısı ne olursa olsun sadece aşı olanlar ve iyileşenler için mümkün olacak. Perakende satış yapan mağazalarında da 2G kuralı (aşılı veya iyileşmiş olmak) geçerli olacak. Aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin söz konusu yerlere girişi kısıtlanacak. Gıda, hijyenik malzeme ve eczane gibi günlük ihtiyaç malzemeleri satan yerler bu kuraldan muaf tutulacak.

Yedi günlük insidans değerlerinin 350’nin üzerinde olduğu yerlerde kulüpler ve diskoların ise kapatılacağı açıklandı.

Kamusal veya özel alanda aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin yer aldığı buluşmalar, kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla 2 kişiyle sınırlandırılacak.

Büyük etkinliklere kısıtlamalar getirildi

Kapalı ve açık alanlardaki büyük etkinliklerde kapasitenin en fazla yüzde 30’u kullanılacak, kapalı alanlardaki etkinliklere en fazla 5 bin kişi, açık alanlardaki etkinliklere ise en fazla 15 bin kişi katılabilecek.

Vakaların çok yüksek olduğu bölgelerde etkinlikler iptal edilecek ve spor müsabakaları seyircisiz yapılacak.

Yılbaşında havai fişek ve toplanma yasağı

Yılbaşında, havai fişek atılamayacak, yılbaşı akşamı insanların gruplar halinde sokaklarda toplanmaları ise yasaklandı.

Almanya’da Covid-19 aşısının kanunla zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Merkel’den sonra Almanya’nın yeni başbakanı olması beklenen Scholz, geçtiğimiz günlerde ülke çapında aşı zorunluluğunun yasallaştırılması gerektiğini ifade etmişti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7