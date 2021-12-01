banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Semih Yalçın:
Semih Yalçın: "Mansur Yavaş artık hasmımızdır"
Deniz taksiler hizmete başladı
Deniz taksiler hizmete başladı
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Memurlar da ek ödeme istiyor!
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...
Bakan Koca'dan zam açıklaması: 2500 TL ile 5 bin TL arasında...

AIDS artık ölümcül değil kronik bir hastalık

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle düzenlenen seminerde bir araya gelen uzmanlar toplum tarafından ayrımcılığa uğrayan ve korku oluşturan AIDS’in uygulanan tedaviler sonucu artık ölümcül değil kronik bir hastalık olarak seyrettiğini vurguladı.

Sağlık 01.12.2021, 16:20 01.12.2021, 16:57
AIDS artık ölümcül değil kronik bir hastalık

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle düzenlenen seminerde bir araya gelen uzmanlar toplum tarafından ayrımcılığa uğrayan ve korku oluşturan AIDS’in uygulanan tedaviler sonucu artık ölümcül değil kronik bir hastalık olarak seyrettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2021 Raporu’na göre, dünyada HIV epidemisinin başlangıcından bugüne kadar 79,3 milyon kişi HIV ile enfekte oldu, 36,3 milyon kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. HIV pozitif kişi sayısı 2020’de dünya genelinde 37,7 milyon olurken, bu kişilerin 1,7 milyonunu 0-14 yaş grubu çocuklar oluşturdu. 2020 yılı içinde 1,5 milyon kişi HIV ile enfekte oldu, 680 bin kişi ise AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye’de 2019’da 3 bin 927 HIV pozitif kişi ve 131 AIDS vakası olmak üzere toplam 4 bin 58 kişi doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirildi. Ülke genelinde 2020’de 2 bin 76’sı HIV pozitif kişi, 46’sı AIDS vakası olmak üzere toplam 2 bin 122, 1 Ocak-15 Kasım 2021’de ise 2 bin 21’i HIV pozitif kişi ve 53’ü AIDS vakası olmak üzere toplam vaka 2 bin 74 vaka kayıtlara geçti. Böylece, 2019’da 4 bin 58 olan HIV pozitif ve AIDS toplam vaka sayısı, 1 Ocak-15 Kasım 2021’de 2 bin 74’e geriledi.

Hala daha dünya nüfusunu etkileyen bir hastalık olarak anılan HIV Enfeksiyonu için toplum farkındalığını artırmak adına 1 Aralık Dünya AIDS günü olarak belirlendi. Bu kapsamda özel bir üniversitede düzenlenen etkinliğe katılan konusunda uzman kişiler hastalık adına hem bilgilendirmelerde bulundu hem de katılımcıların soruları yanıtlandı.

AIDS için pandemi devam ediyor

AIDS için hala daha pandeminin devam ettiğini ifade eden Türkiye Hastanesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Alıcı ayrıca HIV pozitif ve AIDS arasındaki farka da değindi. Doç. Dr. Özlem Alıcı, “AIDS 1983’ten beri tanısı konulmuş bir hastalık. Pandemi olarak devam ediyor. Yeni pandemiler çıkınca arka planda kalmaması için böyle etkinliklerin, hatırlatıcı günlerin olması çok iyi. AIDS hastalık, HIV virüsün adı. HIV virüsü pozitif olmak ya da saptanması hastalık anlamına gelmiyor. Taşıyıcı olarak kabul edebiliriz. Virüsü taşıyor ama sisteminde herhangi bir hastalık belirtisi yok. Vücut normal çalışmaya devam ediyor. AIDS dediğimiz tablo ise hastalığın oturduğu, virüsün bağışıklık sistemimizi çökertmesinden sonra ortaya çıkabilecek bir takım hastalıkların yerleşmesi, vücutta ağır bir hastalık tablosunun oluşması diyebiliriz. HIV pozitiflik taşıyıcılık, AIDS ise hastalık belirtilerinin oluşması olarak kabul edebiliriz” dedi.

Hangi yollarla bulaşıp bulaşmadığı noktasında da hatırlatmada bulunan Doç. Dr. Özlem Alıcı, “Cinsel yolla, kan yoluyla, hamilelikte, doğum sırasında ve emzirme dönemiyle bulaşıyor. Ter, tükürük, gözyaşı, sarılma, tokalaşma, öpüşme aynı havuzda yüzme, aynı duşu kullanma gibi eylemlerle ya da sıvılarla bulaşmıyor” şeklinde konuştu.

“Uzun yıllar sağlıklı yaşamak mümkün”

Tamamen virüsü yok eden bir tedavi olmadığı halde hastalığa rağmen uzun yıllar sağlıklı bir hayat sürdürebileceğini de aktaran Alıcı, “Kişi eğer hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce tedavi almaya başladıysa, viral yük buna bağlı olarak saptanamayacak düzeye indiyse çok uzun yıllar sağlıklı bir insan olarak yaşayabilir. Artık kronik bir hastalık olarak kabul edilmesi de bu nedenle. Ama tamamen vücuttan virüsü izole eden bir tedavi şekli henüz yok” dedi.

Ayrımcılık yüzünden psikolojik sorunlar da yaşıyorlar

Virüsü taşıyan ya da hastalığı yaşayan kişilerin özellikle toplum tarafından ayrımcılığa uğradığını bu yüzden de farkındalık konusunun çok önemli olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikoloğu Buse Baytın, “Bu kişiler sosyal damgalanma, ayrımcılık gibi şeyler yaşadıkları için kaygılı olabiliyorlar. Aynı zamanda işlerini ve statülerini kaybetme korkuları yaşadıkları için bu süreçte çok öfkeli olabiliyor, depresyon, kaygı bozukluğu, manik bozukluk gibi rahatsızlıkları yaşayabiliyorlar. Önemli olan farkındalık oluşturmak ve yaymak. Bu hastalığın tedavisinin olduğunu, artık kronik bir rahatsızlık olduğunu, ölümcül olmadığının farkına varabilmek ve tedavinin çok önemli olduğunu vurgulamak” şeklinde uyarılarda bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7