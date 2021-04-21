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Ağız ve Diş Hastanelerinde acil hasta dışında hasta alımı durduruldu

Tekirdağ’da korona virüs tedbirleri kapsamında bulaş riskinin azaltılması için Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve ilçelerde bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin acil vakalar dışında olan hastaların geçici olarak alımı durduruldu.

Sağlık 21.04.2021, 13:35
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Ağız ve Diş Hastanelerinde acil hasta dışında hasta alımı durduruldu

Tekirdağ’da korona virüs tedbirleri kapsamında bulaş riskinin azaltılması için Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve ilçelerde bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin acil vakalar dışında olan hastaların geçici olarak alımı durduruldu.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Korona tedbirleri kapsamında Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan toplantıda covid-19 vakalarının artmasına ve bulaşın engellenememesine bağlı olarak Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve ilçelerde bulunan Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin acil vakalar dışında olan hastaları geçici olarak 19 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında kabul etmemeleri ve MHR Sistemini kapatmaları kararı alındı.
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