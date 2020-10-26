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Adıyaman’da vaka sayısı artıyor

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGININDA ADIYAMAN’DA, 1 GÜNDE 120 EV KARANTİNA ALTINA ALINDI.

Sağlık 26.10.2020, 14:02
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Adıyaman’da vaka sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 120 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

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