Adıyaman’da vaka sayısı artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 120 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.