Son Dakika
"Haziranın sonunda Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. 155, 156, 157, itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak"
Adıyaman’da vaka sayısı artıyor
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KORONA VİRÜS SALGININDA ADIYAMAN’DA, 1 GÜNDE 120 EV KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Sağlık 26.10.2020, 14:02
3
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 120 ev karantina altına alındı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid-19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.
20°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3