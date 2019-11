Acıbadem “UK Search Awards” birincilik ödülünü aldı!

Acıbadem, dijital pazarlama alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ve İngiltere’de düzenlenen “UK Search Awards” 2019’dan büyük ödülle döndü. Acıbadem, sağlık kategorisinde "Best Use of Search" birincilik ödülü kazanan ilk ve tek Türk şirketi oldu.