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Acıbadem “UK Search Awards” birincilik ödülünü aldı!

Acıbadem, dijital pazarlama alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ve İngiltere’de düzenlenen “UK Search Awards” 2019’dan büyük ödülle döndü. Acıbadem, sağlık kategorisinde "Best Use of Search" birincilik ödülü kazanan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Acıbadem “UK Search Awards” birincilik ödülünü aldı!

Acıbadem, dijital pazarlama alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ve İngiltere’de düzenlenen “UK Search Awards” 2019’dan büyük ödülle döndü. Acıbadem, sağlık kategorisinde "Best Use of Search" birincilik ödülü kazanan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

22 Kasım 2019 Cuma 17:00
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Acıbadem “UK Search Awards” birincilik ödülünü aldı!

21 Hastane ve 14 tıp merkezi ile Türkiye’de özel sağlık sektörünün lideri olan Acıbadem Sağlık Grubu, İngiltere’de her yıl düzenlenen “UK Search Awards” da güçlü rakiplerini geride bırakarak uluslararası alanda yeni bir başarıya daha imza attı.

Acıbadem, yenilenen web sitesi acibadem.com. ile arama motorlarında en iyi performans artışı gösterme (SEO) ve içerik pazarlama (Content Marketing) özellikleriyle "Best Use of Search – Health" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Acıbadem, bu kategoride birincilik alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

19 Kasım 2019, Salı günü Londra’da büyük bir törenle gerçekleşen UK Search Awards 2019’da, 37 farklı kategoride yarışan şirketlere SEO, PPC kampanyaları ve yazılım gibi alanlarda ödüller dağıtıldı.

Dünya çapında kabul gören UK Search Awards aynı zamanda İngiltere'de dijital pazarlama alanında en prestijli ödül olarak kabul ediliyor.


 

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