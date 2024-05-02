Rusya, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da ele geçirdiği askeri teçhizat ve silahları sergiliyor. Başkent Moskova’daki Zafer Parkı'nda düzenlenen sergide ABD, Fransa, Finlandiya, Almanya, İsveç, Avustralya ve Avusturya gibi batılı ülkelere ait teçhizatlar yer alıyor. "Zaferimiz kaçınılmaz" yazılı pankartların asıldığı sergide Amerikan Bradley zırhlı muharebe aracı ve M1 Abrams tankı, Alman Leopard 2 tankları, İsveç’e ait CV90 zırhlı muharebe aracı, İngiliz M777 obüs ile Husky zırhlı aracı ve Fransız AMX-10RC zırhlı araçlarının da aralarında bulunduğu 30 tank ve zırhlı araç sergileniyor.



"Tarih tekerrür ediyor" başlığıyla açılan serginin giriş bölümüne ise İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu tarafından ele geçirilen ve tank avcısı olarak bilinen Alman Marder 2 tipi zırhlı muharebe aracı yerleştirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sergi alanında, NATO askeri-siyasi bloğuna üye yabancı devletlerin ordularının hafif ve ağır silahlarının yanı sıra Ukraynalı neo-Nazilerin insansız hava araçları, iletişim araçları ve teçhizatları da sergileniyor” denildi. Batı tarafından gönderilen hiçbir askeri teçhizatın savaş alanındaki durumu değiştiremeyeceği kaydedilen açıklamada, “Düşman yenilecek” ifadesi yer aldı.



Çok sayıda Rus vatandaşının akın ettiği sergi 31 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.