Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte Özbekistan’da 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katıldı. Forum kapsamındaki genel oturumda değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Özbekistan gibi reform ve dönüşüm yapabilen ülkelerin çok az olduğunu belirterek bu dönüşümlerden güzel sonuçlar alındığını ve bunun Özbekistan’ın gelecekteki başarısına yönelik güveni artırdığını ifade etti. Yılmaz, geleceğe dönük olumlu sonuçlar alındığında yatırımların da Özbekistan’a yöneleceğini vurguladı. Orta Asya’nın dünya tarihinde kendi yerine sahip bir bölge olduğunu ifade eden Yılmaz, bir noktada başlayan reformların tüm Orta Asya’ya sirayet edeceğini kaydetti. Reformları gerçekleştirmek için politik netlik ve düzenlemeler gerektiğini, aksi halde ekonomik istikrarın mümkün olamayacağını bildiren Yılmaz, belirlenen mevzuat ve yol haritalarının da yatırımcılara diyalog yoluyla verimli şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi. Reformlar ve dönüşüm konusunda Özbekistan’ın gerekli bütün şartlara sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in güçlü siyasi iradesiyle, ikinci nesil reformların başladığını, yol haritalarının oluşturulduğunu ve 2030 yılı stratejisinin ortaya konduğunu belirtti.