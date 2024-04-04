Yaklaşan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili, iç pazardaki turizmi hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram tatilinin uzatılması yönündeki kararı erken bildirmesi, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Tatilin açıklanmasıyla birlikte seyahat hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, tatil bölgelerinde havaların sıcak oluşunu göz önünde bulundurarak erken rezervasyonlarını gerçekleştirdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde otel doluluk oranlarının yüzde 90 ya da tam doluluk kapasitesine ulaşması bekleniyor.



“Otellerini erken açan tesislerimiz var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilini erken açıklamasının, turizm sektöründe olumlu bir etki oluşturduğuna dikkati çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, “Şuana kadarki iç pazardaki satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Bazı otellerimizde yüzde 90’a ulaşan doluluk oranlarını gördük. Bayram tatilinin uzaması sebebiyle otellerini erken açan tesislerimiz var. Tam anlamıyla bir bayram bereketi yaşıyoruz diyebiliriz” dedi.



“Erken rezervasyonda yüzde 50 artış”

Otellerdeki doluluk oranlarının bayram tatilinin başlangıcına kadar atacağı yönünde düşüncesi olduğunu dile getiren Kuk, “Birçok tesisin yüzde 90 ya da yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyorum. Erken rezervasyonlarımız Kasım ayından bu yana iyi gidiyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda erken rezervasyon satışlarımız yüzde 50 artmış durumda. Malum geçen yıl deprem felaketi vardı ve iç pazarda bir hareketlilik yoktu” ifadelerini kullandı.



“20 milyon insanın hareket edeceğini, 100 milyar liralık bir potansiyel oluşturacağını düşünüyoruz”

Hamit Kuk, hava sıcaklıklarının artışta olması ve tatil günü uzunluğu sebebiyle insanların Akdeniz’e tatil planı yaptığını belirterek, “Yaklaşık 2 milyon insanımızın tatil amaçlı seyahate çıkacağını düşünüyoruz. Ağırlık olarak Antalya ve kısmen Ege bölgesini oluşturuyor. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesinde çok yoğun kültür turları var. O bölgedeki otellerimiz tamamen dolmuş ve bazı bölgelerde satışlar durmuş. Bu bayram döneminde 20 milyon insanımızın dost, akraba ziyaretleri ya da tatil amaçlı bir şehirden başka bir şehre hareket edeceğini düşünüyoruz. Bunun da yaklaşık 100 milyar liralık bir potansiyeli oluşacağını tahmin ediyorum. Tatil yörelerinde bereketli bir Ramazan Bayramı geçireceğiz gibi gözüküyor. Turizm sektörü olarak bunu özlemiştik” diye konuştu.