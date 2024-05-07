0 Km otoda 2024 yılındaki artış trendi Nisan ayındaki 75.919 satış adedi ile önceki aya göre %31 azaldı. Uzun bayram tatili ve seçim öncesine çekilen alımlar bu düşüşe neden olduğu değerlendiriliyor. Ocak-Nisan ayı toplamında ise bir önceki yıla göre %11 artış gerçekleşti.

2. El oto pazarında ise alıcılar, finansmana ulaşımın daha da zorlaşacağı ve yukarı yönlü fiyat hareketi beklentisi nedeniyle, Bayramı beklemeden seçim öncesi alımlarını gerçekleştirdiğinden kısa Nisan ayında satış adetlerinde düşüş gerçekleşti. Buna karşılık piyasadaki 2. El araç satıcılarının beklentisi Kurban Bayramı ve yaza giriş etkisiyle piyasadaki hareketliliğin tekrar artarak satış adetlerinde yükseliş olması yönünde.

1-15 yaş aralığında ve 350.000 km'ye kadar olan araçları kapsayan pazar analizine göre, Mart ayında ikinci el satışlarında yaşanan %40'lık yükselişin ardından, Nisan ayında B, C, D ve E segmenti ikinci el araç satışlarında bir önceki aya göre %22'lik bir düşüş yaşandı. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla düşüş %12 seviyesinde gerçekleşti.

2. El Pazarda Elektrikli Araçların Fiyatları Dengesini Buluyor

Elektrikli araçlarda ise, yeni marka ve modellerin pazara giriş yapması ile birlikte pazar payı yükseliş trendi devam ediyor. 2022 yılında toplam 7.733 adet elektrikli araç satılırken 2023 yılında yaklaşık 10 kat artışla 72.179 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. 2022 yılında %1,3 olan Pazar payı da %7,5’a yükseldi.

2023 yılı sonunda toplam elektrikli araç parkının 80.043’e ulaşmasıyla 2. El oto pazarında da elektrikli araçlar fark edilmeye başlandı. Son 1 yıl içindeki fiyat değişimleri incelendiğinde ise ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.

Temmuz Kasım döneminde hızlı fiyat dalgalanmasıyla %35’e varan değer kaybı Kasım ayında denge bularak, ulaştığı fiyat seviyesini korumaya devam etmektedir. Bu dalgalanmadan TOGG daha az etkilenerek benzer fiyat dengesini bulmuştur.

Hibrit Araç Sahipleri Hem Tasarruf Etti Hem de Euro Bazlı Araç Değerlerini Korudu!

2023 Temmuz ayından bu yana hibrit, elektrikli ve fosil yakıtlı araçlarda Euro bazlı ortalama değer kaybı sırasıyla %12, %35 ve %5 olarak gerçekleşti. Elektrikli araçlar, menzil ve pil eskime endişeleri nedeniyle döviz bazlı ikinci el değerini hibrit ve fosil yakıtlı araçlar kadar koruyamadı. Ancak, son yıllarda elektrikli araç maliyetinin içindeki pil maliyet oranı %57'lerden %20'lere geriledi. Yeni nesil elektrikli araçlarda, pil maliyetlerindeki bu düşüşün değer kaybını olumlu yönde etkilemeye başladığını izlemekte ve iyileşerek devam edeceğini öngörmekteyiz.

İkinci El Araçta Lüks Modeller Hızlanırken, Ekonomik Modellerde Bekleme Süresi Uzuyor!

Aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci el araç satış süreleri analizimizde, B, C, D, segmentlerinde stokta kalma süreleri uzarken, E segmentinde satışların hızlandığı görüldü. B segmentinde 58 günden, 63 güne çıkan stokta kalma süresi, C segmentinde 62 günden 64 güne, D segmentinde 74 günden 76 güne çıkarken, E segmentinde 95 günden 87 güne geriledi.