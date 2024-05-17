Serginin temelini Öner’in Kamboçya, Tayland, İzlanda, Güney Afrika, Normandiya, Mazı Köyü gibi farklı yerlerde çektiği süreçsel fotoğraflar oluşturuyor. Sanatçının 7 yıllık üretiminden bir seçki, ilk kez kapsamlı bir şekilde “Gökyüzünün Karnında(n)” sergisinde izleyiciyle buluşuyor. Quick Art Space’in mekânı gözetilerek basılan fotoğraflara nesneler, videolar, ışıklı panolar ve buluntu malzemeler eşlik ediyor.

Fotoğraf yapma eyleminin bir parçası olarak Kallitype, Cyanotype, Vandyke, Platinum Palladium, Silver Jelatin, Gumoil, Mordançage gibi fotoğraf baskı tekniklerini kullanan Öner’in fotoğrafları dijitalin sağladığı kusursuz imgeden ziyade kimyasal tepkimelerin, hataların, rüzgâr ve toz gibi çeşitli ortam etkilerinin izlerini taşıyor. Bozulmalara ve çeşitli müdahalelere maruz bırakılmış fotoğraflar, kimi zaman Öner’in fotoğraf üzerinde yaptığı çizimlere veya fotoğrafları üst üste bindirmesine ve/ya temellük etmesine dayanıyor. Kimi zaman ise bu durum, insan olmayan maddeye kendi potansiyelini göstermesi için alan tanınmasıyla gerçekleşiyor.

Sergi turu ve sanatçı konuşmasını içeren paralel etkinlik programı da önümüzdeki günlerde paylaşılacak.