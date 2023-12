Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bazı ülkelerin liderlerine yeni yıl mesajı gönderdiği duyuruldu. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl tebrikinde, son dönemde Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi için birçok şey yapıldığını vurguladı. Ortak çabalarla iki ülkenin sürekli olarak büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Türkiye ve Rusya'nın ayrıca bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu ifade etti. Putin mesajında, "Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli iş birliğini ve ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a gönderdiği tebrik mesajında ise, Rusya'nın Suriye'de uzun vadeli kapsamlı bir çözüm ve çatışma sonrası yeniden yapılanmanın sağlanması için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği yeni yıl mesajında ise, geçtiğimiz yıl Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin başarılı bir şekilde geliştiğini, liderlerin düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantılarının çeşitli konularda karşılıklı yarar sağlayan anlaşmalara katkıda bulunduğunu kaydetti. Putin, yeni yılda hem ikili ilişkilerin hem de Güney Kafkasya ve Hazar bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla verimli ortak çalışmaların devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukaşenko'ya gönderdiği tebrik mesajında 2023'te Rusya ve Belarus'un Batı'nın düşmanca politikasına karşı omuz omuza ciddi zorlukların üstesinden geldiğine dikkat çekti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin de yeni yılını kutlayan Putin, Rusya-Bolivya arasındaki ilişkinin dostane olduğunu belirterek, ilişkilerin verimli bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Rus lider, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva'yı tebrik ettiği mesajında Rusya-Brezilya ilişkilerinin siyasi, ticari, ekonomik, insani ve diğer alanlarda ilkelere dayalı olarak aktif olarak geliştiğini kaydetti.

Putin, Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan'ın başbakanı Viktor Orban'a gönderdiği yeni yıl mesajında ise 2023'teki zorlu duruma rağmen Rusya-Macaristan ilişkilerinin olumlu dinamiklerinin korunduğunu vurguladı. Putin, Rus ve Macar halklarının çıkarlarını uygun olarak önemli ortak ekonomik projelerin uygulanmasını mümkün kılan yapıcı ve pragmatik ilişkilerin sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da yeni yılını kutlayan Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu vurguladı, Rusya-Venezuela stratejik ortaklığını her alanda güçlendirmek için yapıcı diyaloğun ve ortak çalışmanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.



Dost olmayan ülkeleri kutlamadı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e de yeni yıl mesajı gönderen Putin, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi Rusya'ya dost olmayan diğer ülkelerin liderlerin yeni yılını bu sene de kutlamadı.