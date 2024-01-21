Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'nin geçtiğimiz hafta Rusya’nın başkenti Moskova’yı ziyaret ettiğini yazdı. Hui'nin Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği aktarılan haberde, Putin’in Pyongyang’ı ziyaret etme isteğini dile getirdiği vurgulandı. Putin’in ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a da daveti için teşekkür ettiği bildirilen haberde, Putin’in, Ukrayna savaşında Kuzey Kore’nin desteği nedeniyle memnuniyetini dile getirdiği belirtildi. Moskova ve Pyongyang’ın ayrıca ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'nin egemenlik haklarına karşı provokatif eylemlerinden duydukları endişenin dile getirildiği, söz konusu durumla başa çıkmak için mutabık kalındığı aktarıldı.

Kremin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Putin’in Jong-Un’un davetine icabetle Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediği ancak henüz bir tarih belirlenmediğini ifade etmişti.

Ziyaret gerçekleşmesi durumunda Rus liderin en az 20 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Boris Yeltsin’den sonra 1999 sonunda göreve gelen Putin, son olarak Pyongyang’ı son olarak 2000 yılının Temmuz ayında ziyaret etmiş, Kim Jong-Un'un babası Kim Jong İl ile görüşmüştü.