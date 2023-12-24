Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Moskova ve Bakü arasındaki ilişkileri ele alan Putin ve Aliyev, ikili iletişimin sürmesi konusunda mutabık kaldı. Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Putin, Aliyev’in doğum gününü kutladı. Liderler, Rusya-Azerbaycan stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinde ulaşılan yüksek seviyeyi ifade ettiler ve kişisel temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Putin'in Aliyev'e görevinde başarılı ve sağlık dolu bir yıl dilediği kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki bağların gelecekte de genişlemeye devam edeceğine yönelik inancını vurguladıkları ifade edildi.