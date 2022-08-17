Türkiye ve İsrail karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de diğer atayacağımız büyükelçiler listesini de cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını belirterek, “Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5’inci toplantısını gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantının hazırlıklarını da yaptık. Diğer toplantı Kırgızistan’da yapılacak. 6’ncı zirvede neleri gündeme getireceğimizi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte tarihi de değerlendireceğiz. İkili ticaret hacmimizin ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Ulaşım ve nakliye alanında atılacak somut adımları görüştük. Ortak tarihimiz, kültürümüz var, kökümüz bir. Kültür, eğitim alanında, sağlık alanında işbirliğimizi daha da geliştirmemiz gerekmekte” diye konuştu.

"FETÖ konusunda hassas olduğunuzu anlıyoruz, güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyor"

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ise, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yaptığını hatırlatarak, “İki ülke arasında stratejik ortaklık, kardeşlik en üst seviyede. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kırgızistan’a bekliyoruz. İki ülke arasında ticaret, yatırım, kültür bağlantısı en üst seviyede. Avrupa’dan gelen ürünler Rusya koridoru kapalı olduğu için Türkiye üzerinden gelmekte. Bizim ihracat-ithalat işlemimiz daha hızlı çalışıyor. İki ülke arasındaki insani yardım en yüksek seviyede. Manas Üniversitesi’nde bizim Kırgız öğrencilere çok güzel eğitim veriliyor. FETÖ ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda hassas olduğunuzu anlıyoruz, güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Filistin, Kudüs ve Gazze’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail’in karşılıklı büyükelçi ataması yapacağı haberlerine ilişkin şunları söyledi:

“İlişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda (İsrail Başbakanı Yair) Lapid ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da ’büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlattık’ diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de diğer atayacağımız büyükelçiler listesini de cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da önemlidir. Diğer taraftan söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve Gazze’nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde de Tel Aviv’e iletilmesi de önemli. Sonuçta hayırlı olsun.”