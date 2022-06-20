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Süleyman Soylu: "Göç çocuklarına çok itiraz ediliyor ama bunlar bizim coğrafyamızın çocukları."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi’nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
Politika 20.06.2022, 13:20 20.06.2022, 13:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi’nde düzenlenen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu, Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuştu.