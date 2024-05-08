Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırımlar, gümrük ve lojistik, enerji, eğitim, e-Devlet uygulamaları, Azerbaycan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik süreci gibi birçok konu değerlendirildi. Görüşmenin ardından Yılmaz ve Asadov, heyetler arası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Asadov basın toplantısı düzenleyecek.