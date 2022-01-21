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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.
Politika 21.01.2022, 15:18
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO, Rusya’ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO’nun doğuya ilerlemesine karşıdır" dedi.