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MSB: "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özerk, bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özerk, bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz"
Politika 23.11.2021, 11:23
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Özerk, bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz"