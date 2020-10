Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gence’de

Kamu Başdenetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, Ermenistan ordusu tarafından vurulması sonucu 1’i bebek, 1’i çocuk olmak üzere toplamda 13 sivilin hayatını kaybettiği ve 55 kişinin yaralandığı Azerbaycan’ın Gence kentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Malkoç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dostluğu Kafkasya’ya barışı, huzuru getirecektir" dedi.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva’nın daveti üzerine, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarındaki saldırıları neticesinde yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Azerbaycan’ı ziyaret eden İİTOB Başkanı Ombudsman Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Aliyev ile makamında görüştükten sonra füze saldırısının düzenlendiği Gence’ye geldi. İşgalci Ermenistan’ın 17 Ekim’de sivilleri hedef aldığı bölgede 10 aylık bir bebek, 2 yaşında bir çocuk 13 sivil yaşamını yitirmiş, 53 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının düzenlendiği bölgede inceleme yaparak karanfil bırakan Malkoç, yaşamını yitirenlerin aileleri ile de bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

“Türk halkına ve Türkiye’ye teşekkür ederim”

Ermenistan’ın sivillere yönelik düzenlediği saldırıları bir rapor haline getirerek Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşlarına göndereceklerini ifade eden Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva, "Türkiye Cumhuriyeti Başdenetçesi ile Ermenistan tarafından bombalanan Gence şehrine geldik. Birlikte füze saldırısının düzenlediği alanda incelemelerde bulunduk. Birlikte kanıtlar toplayarak özel bir rapor hazırlayacağız. Hazırladığımız raporu uluslararası kuruluşlara göndereceğiz. İlk defa başka bir ülkenin insan hakları komiseri ile incelemelerde bulunacağız. Şeref bey ilk günden itibaren benimle iletişime geçerek desteğini göstermiştir. Bu fırsatı değerlendirerek bütün Türk halkına ve Türkiye devletine teşekkür ederim" diye konuştu.

"Masumların üzerine bomba atmak cinayettir"

Gence’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, "Burada bir insanlık vahşeti var. Soykırım niteliğinde masum, gencecik insanlara gecenin ilerleyen saatlerinde atılan bombalar var. Savaşın yeri savaş alanıdır. Masumların üzerine gece bomba atmak öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihte bu yapıldığında affedilmemiştir. Yanlışlıkları yapanlar, kasıtlı olarak masum insanları öldüren bunlar üzerine bombalar yağdıranlar mutlaka tespit edilecek ve bunlar hukuk önünde hesap verecek. Tarih bunun açık bir şahididir. Biz Türkiye ombustmanlığı olarak aynı zamanda İslam ülkeleri Ombudsmanlar Birliği’nin Başkanlığını yürütmekteyiz. Azerbaycan ombudsmanlığı dayanışma halindeyiz” dedi.

"Hazırlanan raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarına göndereceğiz"

Konuşmasının devamında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Basından izlediğimiz, yetkililerden duyduğumuz vahşeti yerinde görelim, mağdur insanlarla yüz yüze görüşelim, yetkililerle konuşalım diye geldik. İnşallah buradaki çalışmalardan sonra hazırlayacağımız raporu önce Türkiye’deki insan hakları kuruluşlarına ardından da İslam ülkesi insan hakları kuruluşlarına bütün ombudsmanlara göndereceğiz. Haksızlıklar anlatılmayınca yalan söyleyenler, yanlış propaganda yapanlar doğruları maalesef bastırıyor. Bu anlamda Azerbaycan devleti sayın Cumhurbaşkanı’nın dertlerini anlatması dünyada çok etkili olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye’nin de bu mağdur, mazlum insanlara destek vermesi, Ermenilerin ve onların arkasındaki güçlerin yaptığı propagandayı önemli ölçüde etkisiz hale getirmiştir. Uluslararası Hukuka göre, AGİT Toplantıları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve BM kararlarına göre, Ermeniler Dağlık Karabağ’ı ve etrafındaki 7 reyonu işgal etmiştir. 30 sene süren bu sıkıntını bir 30 yıl daha devam etmesi mümkün değil. Bu açıdan Azerbaycan’ın meşru müdafaasını, uluslararası hukuka uygun olarak kendi topraklarını sunmasını biz İnsan Hakları Kurumu olarak yürekten destekliyoruz. Çünkü bu bir meşru müdafaadır. BM’ye göre çizilen sınırlara dışarıdan yapılan saldırı işgaldir, terörist saldırısıdır. Biz bunu bütün dünyaya anlatacağız" diye konuştu.

"Türkiye ve Azerbaycan dostluğu Kafkasya’ya barışı getirecektir"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç konuşmasının devamında, “Memnuniyet verici husus şudur: Azerbaycan halkı ile Anadolu halkının bütünleşmesi, kaynaşması. Azerbaycan’ın her aşamadaki yöneticisi ile anlayış birliği içerisinde olması, masumları, mağdurları ve haksızlığa uğrayanları savunması çok önemlidir. Bunları taçlandıran önemli olay da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in bu anlamdaki dostluğu dayanışmasıdır. Bu Kafkasya’ya barışı getirecektir. Bu bölgeye huzuru getirecektir. Umut ediyorum ki Azerbaycan’ın vermiş olduğu haklı mücadele, hukuka uygun meşru mücadele hedefine ulaşacak, işgal sona erecek. Ölümler bitecek, yerlerinden edilmiş olan mazlum, mağdur insanlar göçmenler yerlerine dönecekler. Gönlümüz şunu arzu ediyor gerek BM gerek AGİT bunu barış yoluyla yapsınlar. Temennimiz budur. Barışla yapılırsa kan dökülmez, işgal barışla yapılmış olur" ifadelerini kullandı.

Malkoç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Azerbaycan’ın savunma hakkı kutsal haktır. Ermenistan’ın yapmış olduğu işgal hiçbir hukuka, ahlaka ve vicdana sığmamaktadır. Atılan bombalar, sivillerin üzerine düşen bombalar, ölümler karşılıksız kalmayacaktır. Uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanacaklardır. Bu bombaları masum insanların üzerine atanlar bugünkü gibi rahat olmayacaklardır. Belki bugün arkalarında belli ülkelerin desteği olabilir. Biz bunu Kosova’da da, Bosna’da da, Afrika’nın değişik yerlerinde de gördük. Azerbaycan’ın meşru müdafaa, Türkiye’nin ve uluslararası hukuka saygı duyan insan ve ülkelerin bu meşru müdafaaya desteği masumları öldürenlerden hesap soracak onları yargılayacaktır. Uzak günler değildir bunlar."

Malkoç, "Gence hürriyetine düşkün memlekettir. Hürriyete aşık memleketti. Her işgalde Azerbaycan’ı ayağa kaldıran insanların, yiğit insanların, hukuku seven, hakkaniyeti seven insanların memlekettir. Bu atılan bombalar moralleri bozmamıştır. Şehitler olmuştur ama şehitlerin suladığı bu topraklardan işgale karşı mücadele aşkı, azimle kararlılıkla devam etmekte" dedi.