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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener Covid-19’a yakalandı
İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
Politika 26.01.2022, 21:23
İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener Covid-19’a yakalandığını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19’a yakalandığını açıkladı. Akşener paylaşımında, “Yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam” ifadelerini kullandı.