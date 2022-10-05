İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren program nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsveç’in devlet televizyonu SVT’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle Büyükelçi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Herrström’e programa ilişkin Türkiye’nin güçlü tepkisi iletildi. Ayrıca kaynaklar, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" açıklamasında bulundu.