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İsrail’de hükümet krizi sona erdi

İSRAİL’DE HÜKÜMET KRİZİ SONA ERDİ

İsrail’de hükümet krizi sona erdi

İSRAİL’DE HÜKÜMET KRİZİ SONA ERDİ

20 Nisan 2020 Pazartesi 22:26
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İsrail’de hükümet krizi sona erdi

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Muhalefet Lideri Benny Gantz “acil birlik hükümeti” kurulması konusunda anlaştı.

İsrail’de 1 yıldan fazla süredir yaşanan hükümet krizi liderlerin anlaşması ile sona ererken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile Muhalefet Lideri Benny Gantz’ın başında bulunduğu Mavi-Beyaz partisi koalisyon hükümeti kurulaması konusunda anlaştı. İsrail’de 1 yıldan fazla süren ve 3 erken seçime neden olan hükümet krizi varılan anlaşma ile sona erdi. Yetkililer, karar sonrası yapılan açıklamada kurulan acil birlik hükümetinde Netanyahu ve Gantz’ın dönüşümlü olarak görev alacaklarını aktarırken, ilk 2 yıl Netanyahu’nun başbakanlık görevini üstlenirken, Gantz’ın başbakan yardımcısı olarak görev alacağını ifade etti. Yetkililer 2 yılın ardından ise ikilinin görevlerini değiştireceğini ve son 2 yılda Gantz’ın başbakan olacağını ve Netanyahu’nun başbakan yardımcılığı yapacağını bildirdi.

İsrail’de son seçim 2 Mart tarihinde yapılırken, seçimde Netanyahu’nun partisi 120 sandalyeli meclise 36 milletvekili göndererek yarışı önde tamamladı. Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 sandalyeyle ikinci oldu.

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