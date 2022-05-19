Diyarbakır’ın yeni valisi Su göreve başladı

Diyarbakır’a atana Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Diyarbakır’a atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, sabah saatlerinde Diyarbakır Valilik binasında düzenlenen programla, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla şeref defterine imza atarak görevine başladı. Basın açıklamasında bulunan Vali Su, bugün itibariyle görevine başladığını belirterek, bu vesileyle tüm Diyarbakırlı hemşerilerine en kalbi sevgi ve saygılarıyla selamladığını, birlikte Diyarbakır’ı daha yukarılara taşımak için gayret edeceğini kaydetti.

Vali Su, daha sonra il protokolü ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.