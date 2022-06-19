banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
El emekleri görücüye çıktı
El emekleri görücüye çıktı
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Babalar gününde huzurevine anlamlı ziyaret
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
Çiçekçilerde babalar günü sessizliği
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya’dan Alman keşif uydusunu fırlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Prizren kentindeki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Politika 19.06.2022, 18:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Prizren kentindeki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Prizren kentindeki Sultan Murat Kışlası’ndaki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret ettik, çalışmaları hakkında yerinde bilgi aldık. Kosova’nın istikrarına katkıda bulunan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu